42 neue Polizeibeamtinnen und -beamte im Polizeipräsidium Trier

Der Großteil der Anfang Oktober ins Polizeipräsidium Trier versetzten Polizistinnen und Polizisten hat erst kürzlich erfolgreich das dreijährige Bachelor-Studium Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz auf dem Flughafen Hahn absolviert und startet somit bestens gerüstet in die neuen Aufgaben. Einige bringen darüber hinaus bereits Erfahrung aus anderen Polizeibehörden mit.



Das Polizeipräsidium Trier freut sich über die 42 neuen Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Region. Sie sorgen von nun an für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Eifel, Mosel und Hunsrück.



Polizeipräsident Durben hieß seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beisein von Vertretern der Polizeidirektionen und des Personalrates in den Räumlichkeiten der Polizei- und Kriminaldirektion Trier in ihrem neuen Heimatpräsidium Willkommen.



Die große Gruppe der neuen Kolleginnen und Kollegen auf einmal zu empfangen war dem Polizeipräsidenten auf Grund der durch die Corona Schutzmaßnahmen beschränkten Raumkapazität nicht möglich, sodass für die Polizeidirektionen Trier und Wittlich jeweils eine separate Veranstaltung stattfand.



Die Neuen durften während einer Vorstellungsrunde durch die „trierisch korrekte“ Aussprache des Wortes Palastgarten ihre Eignung zum Dienst in der Region Trier auch gleich unter Beweis stellen.

„Wir sind froh, dass sie da sind und wir brauchen Sie!“ begrüßte Friedel Durben seine neuen Beamtinnen und Beamten. „Nehmen sie die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger ernst und nehmen Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit Ihnen,“ appellierte der Behördenleiter und betonte die Wichtigkeit eines vertrauensvollen Miteinanders mit den Bürgerinnen und Bürgern.



Durben wünschte seinen neuen Mitarbeitern abschließend stets Spaß und Zufriedenheit bei ihrer Arbeit auf ihren neuen Dienststellen.



