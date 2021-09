41-jähriger Trierer wird vermisst

Freunde machten sich Sorgen, da sie ihn telefonisch nicht erreichen konnten und informierten die Polizei. Der Vermisste wurde letztmalig am Dienstnachmittag in der Bonner Straße in Trier gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er laut Zeugenangaben mit einem Fahrrad in Richtung Trier-West unterwegs.

Offensichtlich hat er sich bereits seit längerer Zeit nicht mehr in seiner Wohnung aufgehalten.

Aufgrund bisheriger Ermittlungen schließt die Polizei nicht aus, dass sich der 41-jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und bitte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Auffällig an dem 41-jährigen sind zahlreiche Piercings im Gesicht und an den Ohren.



Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Tel 0651/9779-2290.



