40-jähriges Dienstjubiläum für 3 Beamtinnen und Beamte

Anzeige

Im Beisein des Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats Peter Kretz überreichte sie den Jubilaren ihre Urkunden.



Kriminalhauptkommissarin (KHK'in) Nina Naß begann im August 1984 eine Ausbildung zur Bürogehilfin im öffentlichen Dienst bei der Industrie- und Handelskammer Trier. Nach abgeschlossener Ausbildung trat sie 1987 ihren Dienst bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz an. Von dort aus wechselte sie 1993 ins Polizeipräsidium Ludwigshafen, erst zur ehemaligen Schutzpolizeiinspektion 1, dann zur Polizeiinspektion (PI) Andernach und 2002 schließlich zur PI Neuwied, wo sie als Sachbearbeiterin für Jugendkriminalität zuständig war. Von 2003 bis 2004 verbrachte KHK'in Naß ein Jahr im Dienst der Vereinten Nationen im Kosovo. Daraufhin blieb sie für weitere fünf Jahre bei der PI Neuwied, bevor sie nach einem Jahr Elternzeit ins Polizeipräsidium Trier in den Kriminaldienst wechselte. Hier ist sie bis heute als Sachbearbeiterin im Sachgebiet Abrechnungsbetrug tätig.



Auch Polizeihauptkommissar (PHK) Ralf Pauls hat vor dem Eintritt in den Polizeidienst eine andere Ausbildung im öffentlichen Dienst absolviert: Er ließ sich von 1984 bis 1987 zum Forstwirt ausbilden, arbeitete dann erst als Waldarbeiter, dann als Forstwirt beim Forstamt Gerolstein. Im Jahr 1990 wagte er dann die Neuorientierung bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. Vier Jahre später wechselte er ins Polizeipräsidium Koblenz, wo er bis 2008 bei den Polizeiinspektionen Bad-Neuenahr und Adenau und bei der Polizeiautobahnstation Kaisersesch tätig war. Seit Februar 2008 arbeitet PHK Pauls als Sachbearbeiter erst im Wechselschichtdienst, heute im Tagdienst bei der PI Prüm im Polizeipräsidium Trier.



PHK Stefan Weber trat seinen Dienst 1984 beim Bundesgrenzschutz an, bevor er 1990 zur Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz wechselte. Von dort aus führte ihn sein Weg zu den ehemaligen Schutzpolizeiinspektionen 1 und 2 im Polizeipräsidium Ludwigshafen. Im Jahr 1993 ging es für PHK Weber weiter ins Polizeipräsidium Koblenz zur Polizeiinspektion Koblenz 1, 1999 dann zur PI Simmern, 2003 zur Polizeiwache Hahn. Der Wechsel ins Polizeipräsidium Trier erfolgte 2004, als PHK Weber zur PI Trier wechselte. Drei Jahre später führte ihn sein Weg zur PI Morbach. Nach sieben Jahren in Morbach vollzog PHK Weber seinen vorerst letzten Wechsel nach Hermeskeil, wo er seit 2014 tätig ist und 2022 eine Stelle als „Sachbearbeiter Einsatz“ übernahm.



Polizeipräsidentin Anja Rakowski dankt den Jubilaren für ihren langjährigen Einsatz und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell