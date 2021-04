Koblenz

3-Jährige von Pkw auf Discounterparkplatz erfasst

Glück im Unglück hatte am gestrigen Mittwoch, 31.03.21, ein 3- jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall um 10.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Trierer Straße in Koblenz.