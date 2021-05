38 neue Polizistinnen und Polizisten in der Region

Polizeipräsident Rudolf Berg begrüßte am Freitag, 7. Mai, 38 neue Polizistinnen und Polizisten, die Anfang Mai zu den Polizeidienststellen in der gesamten Region versetzt wurden.





Unter den zehn Frauen und 28 Männern sind neun, die aus anderer Polizeipräsidien nach Trier versetzt wurden sowie 29 Absolventen der Hochschule der Polizei auf dem Flughafen Hahn, die im Polizeipräsidium Trier ihre erste Verwendung im Streifendienst antreten.



Berg gratulierte den Hochschulabsolventen zu ihren bestandenen Prüfungen und freute sich, dass die Lehrgangsbeste aus dem Polizeipräsidium Trier kommt. „Sie alle haben eine gute Ausbildung genossen und im Studium ein hohes Engagement gezeigt,“ sagte der Polizeipräsident.



Engagement, Objektivität und Neutralität seien auch bei der Arbeit und den Maßnahmen der Polizei im Dienst für die Bürger gefordert. Berg wünschte seinen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Spaß bei ihrer Arbeit in einem sehr vielfältigen Beruf.



Pandemiebedingt begrüßte Polizeipräsident Berg die Neuen entsprechend der geltenden Hygienebestimmungen in zwei Kurzveranstaltungen, lediglich im Beisein der Leiter der beiden Polizeidirektionen, der Kriminaldirektion und des Personalratsvorsitzenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-1020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell