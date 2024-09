32-Jähriger aus Bendorf vermisst

Anzeige



Von seiner Familie wurde er an diesem Tag zuletzt gegen 16:30 Uhr gesehen. Später wurden seine persönlichen Gegenstände auf einer Wiese im Bereich Bendorf aufgefunden. Am Sonntagmorgen wurde er gegen 07:30 Uhr an einer Wanderhütte im Waldgebiet Montabaurer Höhe – Gebiet Stadtwald – Höhr- Grenzhausen,

angrenzend zum Stadtwald Landshube, gesehen. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen im Waldgebiet rund um den Köppel blieben bislang erfolglos.



Personenbeschreibung:



– ca. 190 cm groß

– rasierte Glatze

– schwarze, eckige Brille

– 3-Tage-Bart (rötlich-braun)

– sehr schlank

– braune Augenfarbe



Lichtbilder des Vermissten können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/nxjtvPE



Die abgebildete Kappe soll er zumindest am Freitag noch getragen haben.



Wer hat Daniel Roppert gesehen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261/92156-390.



