3 Festnahmen nach gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln

In Folge umfangreicher verdeckter Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei am Samstag, 22. Juni, kurz nach Mitternacht, drei Männer aus Trier im Alter von 29 bis 65 Jahren vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie noch am gleichen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der in allen drei Fällen die Untersuchungshaft anordnete.



Bei den durchgeführten Maßnahmen stellten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, unter anderem etwa 10 Kilogramm Amphetamin und 1 Kilogramm Marihuana, sicher. Die Ermittlungen dauern an.



