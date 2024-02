29-jähriger Mann aus Idar-Oberstein nach wie vor vermisst – Polizei veröffentlicht Lichtbilder

Symbolbild Foto: dpa





Personenbeschreibung / Besondere Hinweise



– ca. 175cm groß

– ca. 85kg

– Glatze

– amerikanisch-deutscher Staatsangehöriger

– Bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke mit fellbesetzter

Kapuze

– Bluejeans

– schwarze Turnschuhe



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/fewUp eingesehen werden.



Herr Jung wurde zuletzt in Sankt Goar im Bereich des Hafens gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich mittlerweile in einer anderen Region aufhält und er sich in einer hilflosen Lage befindet. Bei sachdienlichen Hinweisen wird um die Kontaktaufnahme mit der Kriminalwache Koblenz gebeten.



Telefon: 0261 92156390



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell