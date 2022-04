29-Jähriger erscheint unter Drogeneinfluss mit seinem Pkw bei der Polizeiinspektion Bendorf

Am 13.04.2022 gegen 12:30 Uhr erschien ein 29-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Bendorf, um seinen Fahrzeugschlüssel abzuholen, welchen er am Vortag auf Grund einer Fahrt unter Drogeneinfluss präventiv abgeben musste.

Wie sich in der Folge herausstellte, trat der 29-Jährige seine Fahrt zur Dienststelle mit dem eigenen Pkw an, indem er von dem Zweitschlüssel Gebrauch machte. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung konnten bei dem 29-Jährigen erneut drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden, woraufhin ein durchgeführter Drogenvortest die Einnahme von THC bestätigte. Daher wurde nun auch der Zweitschlüssel präventiv sichergestellt und dem 29-Jährigen erneut eine Blutprobe entnommen. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Sauter, PHK

Telefon: 02622/9402-0

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell