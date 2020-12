Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 02:40 Uhr

Am 05.11.2020 um 00:10 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers in der Bendorfer Straße festgestellt, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand.

Ein Drogentest belegte den Konsum von Amfetamin und Marihuana. Dem Fahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt und der Führerscheinstelle weitergeleitet. Der 21-jährige Bendorfer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten- und in einem Strafverfahren verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell