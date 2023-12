2 Trunkenheitsfahrten mit Verkehrsunfall und unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Weißenthurm Am 17.11.2023, gegen 21:15h wurde der PI Andernach mitgeteilt, dass im Bereich der Hauptstraße in Weißenthurm ein VW Bus mehrere geparkte Fahrzeuge touchiert haben soll.

Der Fahrer mache den Anschein, betrunken zu sein und habe sich von der Unfallstelle entfernt.

Die Fahndung der Polizei wurde durch den Vollzugsdienst des Ordnungsamtes Weißenthurm unterstützt. Der Vollzugsdienst konnte den gesuchten VW Bus sichten und Kräfte der Polizei heranführen. Im Zuge der dann folgenden Verkehrskontrolle durch die Polizei konnte beim Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,89 Promille festgestellt werden.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Andernach



Am 18.11.2023, gegen 00:45h wurde durch eine Passantin in Andernach mitgeteilt, dass ein dunkler Van beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigte und die Unfallstelle verlassen wollte. Die Passantin konnte den Fahrer kurz anhalten und auf den Vorfall ansprechen. Hier bemerkte sie, dass der Fahrer nach Alkohol roch.

Allerdings gelang es dem Fahrer, trotz dem Versuch das Fahrzeug an der Weiterfahrt zu hindern, die Unfallstelle zu verlassen.

Im Zuge der Fahndung der Polizei konnte das Fahrzeug aufgespürt und kontrolliert werden. Der Fahrer war sichtlich betrunken und verweigerte jegliche Kooperation mit der Polizei. Er leistete sogar Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Er wurde zur Dienststelle sistiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen. Auch hier wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



