53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, BAB 61, FR Koblenz, km 188,4 (ots) – Am Montag, den 13.07.20 gegen 09.40 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen. Ca. 500 Meter vor dem Autobahndreieck Sinzig fuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Recklinghausen aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei auf. Dieser befand sich auf der rechten Spur einer aktuellen Wanderbaustelle. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro. Durch einen vorsorglich landenden Rettungshubschrauber war die Richtungsfahrbahn Koblenz kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau von ca. 5km, es erfolgte eine Umleitungsempfehlung. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ahrweiler, der Rettungsdienst, sowie die Polizeiautobahnstation Mendig.



