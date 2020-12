Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 01:20 Uhr

Bendorf

18-jähriger Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Am 05.11.2020 um 23:00 Uhr wurde in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.