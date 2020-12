Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 10:30 Uhr

Am Montag, 10.08.2020, wurde gegen 20.15 Uhr ein 17-Jähriger in der Löhrstraße in Koblenz von zwei unbekannten männlichen Personen angegriffen und verletzt.

Dieser war dort zu Fuß, von der Fischelpassage kommend, in Richtung Altlöhrtor unterwegs.



Zwei ihm unbekannte Männer sprachen ihn an und baten um eine Zigarette, was von ihm verneint wurde. Nur wenige Sekunden später schlug ihm einer der Männer gegen den Hinterkopf.



Er drehte sich um und erhielt einen weiteren Faustschlag, der ihn unterhalb des linken Auges traf. Er ging zu Boden. Die beiden Täter versuchten seinen Rucksack an sich zu nehmen. Bei dem Gerangel traten sie ihm auf die Hand. Nachdem sich zwei, bislang unbekannte Passanten einmischten, ließen die beiden Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.



Der 17-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen (Jochbeinbruch, Mittelhandfraktur) in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:



1.Person: circa 20 Jahre alt, etwa 190 cm groß, lange blaue Jeans mit Löchern, gelbes T-Shirt mit „Hawaii“-Aufschrift, schwarze Schuhe, Adidas-Rucksack schwarz/weiß. Dieser sprach gebrochenes Deutsch mit arabischem Akzent.



2.Person: Mitte 20, etwa 170 cm groß, kurze blaue Hose, Flip-Flops, schwarzes T-Shirt mit weißer Calvin Klein Aufschrift.



Zeugen, die die Auseinandersetzung im Bereich der Löhrstraße beobachteten sowie Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Koblenz, 0261-1032690 in Verbindung zu setzen.



