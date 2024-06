17-Jähriger aus Ahrbrück vermisst – Zeugenaufruf!

Anzeige

Er kehrte nach einem Wochenendbesuch in Oldenburg nicht in die Jugendhilfeeinrichtung in Ahrbrück zurück.



Nach Zeugenangaben hielt er sich am Donnerstag, den 30.05.2024 in der Zeit von 14 – 16 Uhr am Bahnhof in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf, seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.



Es liegen Hinweise vor, dass sich Lukas Klein möglicherweise in Richtung Hamburg begeben haben könnte.



Zu seiner Personenbeschreibung:



– kurze, dunkle, gelockte Haare; Bart

– Schlanke Statur

– Dunkel gekleidet

– Auffällige Gangart; läuft auf Zehenspitzen



Ein Lichtbild des Vermissten kann in unserem Fahndungsportal eingesehen werden:



https://s.rlp.de/sfX4K



Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen unter 02651/801-0, die Polizeiinspektion Adenau unter 02691/925-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





