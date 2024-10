16-Jährige aus Betzdorf vermisst

Anzeige





Die 16-Jährige besucht die Berufsbildende Schule (BBS) in Betzdorf. Am Freitag, gegen 13:00 Uhr, ist sie nach der Schule nicht sofort nach Hause gegangen. Laut Zeugenangaben habe sie sich nachmittags noch im Bereich Betzdorf aufgehalten. Danach verliert sich die Spur der Jugendlichen und es kann nicht nachvollzogen werden, wo sie die letzten Tage verbracht hat. Bei ihren Eltern gilt Marie-Sophie als sehr zuverlässig.



Personenbeschreibung:



– ca. 168 cm groß

– blonde Haare

– blaue Augen

– schlanke Statur



Lichtbilder sind auf unserer Internetseite zu finden: https://s.rlp.de/AFNt4Lb



Die Vermisste hat zurzeit kein Mobiltelefon bei sich. Die Überprüfungen der bisher polizeilich bekannt gewordenen Kontaktpersonen führten nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes der 16-jährigen Schülerin.



Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741-926-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2025

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



