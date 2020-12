Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 17:31 Uhr

Polizei bittet um Hinweise.



Seit Mittwoch, 30. September, 13 Uhr, wird der 13-jährige Steven PANUSCH vermisst. Steven hat seinen regulären Aufenthaltsort, die Probstei Taben in Taben-Rodt, wiederholt verlassen und hält sich nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen vermutlich in Saarbrücken, möglicherweise im Bereich Burbach, auf.



Er ist ca. 1,50 m groß, 60-65 kg schwer und hat blonde Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem weiß/grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke sowie grau/weiß/roten Turnschuhen.



Hinweise auf seinen Aufenthaltsort oder zum Verbleib des Minderjährigen erbittet die Kriminalpolizei Trier an die Telefonnummer 0651/9779-2290 oder an jede Polizeidienststelle.



Die Fahndung und ein Foto des Jungen finden Sie unter: https://s.rlp.de/TCciJ



