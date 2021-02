10hPolizeiKo: Twitter Marathon gibt Einblicke in polizeiliche Arbeit

Am Donnerstag, 11.2021, findet das jährliche, von den Berufsfeuerwehren ins Leben gerufene „Twittergewitter“ statt.

Koblenz (ots). Am Donnerstag, 11.2.2021, findet das jährliche, von den Berufsfeuerwehren ins Leben gerufene „Twittergewitter“ statt. Mit dieser Aktion soll auf den europäischen Tag des Notrufs aufmerksam gemacht werden. Ab 8 Uhr twittern bundesweit zahlreiche Feuerwehren ihre Einsätze.



Aber auch wir als Polizei Koblenz nehmen diesen Tag zum Anlass, um ausgewählte Notrufe, die bei uns eingehen, unter dem Hashtag #10hPolizeiKo auf unserem Twitter Kanal ( https://www.twitter.com/polizei_KO) zu veröffentlichen. Von 8 bis 18 Uhr nimmt unser Social Media Team Sie mit und zeigt, mit welchen Einsätzen es unsere Kolleginnen und Kollegen im Polizeialltag zu tun haben.



Manche Einsätze können nicht oder nur zeitversetzt getwittert werden, z.B. wenn einsatztaktische Nachteile zu befürchten sind oder personenbezogene Daten geschützt werden müssen.



Ob Verkehrsunfall, Diebstahl oder kuriose Situationen – an diesem Tag bieten wir allen Interessierten die Gelegenheit einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit zu werfen.



