Kröv

10. Nachtragsmeldung: Leiche aus Trümmern in Kröv geborgen

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Nach erfolgreichen Arbeiten am Schadensort in Kröv konnte die letzte, leblos verschüttete Person am frühen Samstagmorgen, dem 9. August, 00:20 Uhr, mit Unterstützung der Feuerwehr und des THW geborgen werden.