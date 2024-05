1. Bilanz zur Gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, der Bundespolizei und des Zolls vom 14.05.2024

Koblenz, Kaiserslautern, Frankfurt am Main (ots) – Auf die Presseerklärung vom 14.05.2024 wird Bezug genommen. Ergänzend wird mitgeteilt: Bei der Razzia am 14.05.2024 wurden 67 Personen ohne die erforderliche Aufenthaltserlaubnis festgestellt, nämlich 63 moldawische, 2 ukrainische und 2 georgische Staatsangehörige.

In einer Arbeiterunterkunft wurden 22 gefälschte rumänische ID-Karten sichergestellt. Bei der Razzia wurden ca. 7,5 Tonnen Beweismaterial sichergestellt (Unterlagen und elektronische Medien). Die Razzia umfasste auch Durchsuchungen in Bulgarien und Polen, die im Wege der Rechtshilfe von den bulgarischen und rumänischen Behörden zeitgleich durchgeführt wurden.



