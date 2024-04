Zweiraddiebstähle im Stadtgebiet

Anzeige

Diese waren teilweise im öffentlichen sowie auch privaten Raum abgestellt und nicht besonders gegen Wegnahme gesichert. Die Diebstähle ereigneten sich sowohl tagsüber als auch zur Nachtzeit.

Sollten Sie Zeuge eines solchen Diebstahls geworden sein oder können Sie sonstige sachdienliche Hinweise geben, wenden Sie sich bitte umgehend an die hiesige Dienststelle.



Die Polizei rät:



Sichern Sie ihre Zweiräder vor Wegnahme zum Beispiel durch Anketten mittels eines Schlosses, bei Krafträdern durch Arretieren des Lenkradschlosses und stellen Sie diese, wenn möglich, in geschlossenen Räumlichkeiten unter. Fahrzeugdokumente und Werkzeuge sollten sich nicht im oder am Fahrzeug befinden



