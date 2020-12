Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 20:40 Uhr

Demnach wurde hier an einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden Pkw Skoda Oktavia durch ein derzeit flüchtiges Fahrzeug der linke Fahrzeugaußenspiegel, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Aufgrund der Spurenlage dürfte davon auszugehen sein, dass das flüchtige Fahrzeug in Richtung Stadtmitte Adenau fuhr.



Welcherath. Weiterhin wurde am Freitag, den 09.10.2020 gegen 17:39 Uhr, eine weitere Verkehrsunfallflucht bei der Polizei Adenau angezeigt, wonach es im Einmündungsbereich der Kreisstraße 89/Landesstraße 94 in Welcherath zu einem Auffahrunfall zwischen einem vorausfahrenden Bus und einem nachfolgenden Pkw kam. Während der wartepflichtige Bus an der vorgenannten Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein nachfolgender Pkw auf das Fahrzeugheck des Busses auf. Während am Bus ein Sachschaden im Heckbereich entstand, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen.



Die Polizei Adenau sucht in beiden Fällen Zeugen, die weitere Angaben zu den flüchtigen, unfallverursachenden Fahrzeugen machen können. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02691/925-0 an die Polizei in Adenau zu wenden.



