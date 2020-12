Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 09:40 Uhr

Ein 35- jähriger Pkw- Fahrer parkte sein Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der L 83 in Richtung Königsfeld. Eine Pkw- Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Brohltal wollte an dem geparkten Pkw vorbeifahren. Auf Grund des Gegenverkehrs gelang dies nicht und die Pkw- Fahrer prallte auf das Heck des geparkten Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Pkw- Fahrerin in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw- Fahrer aus der Verbandsgemeinde Altenahr. Der Fahrer des geparkten Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Pkw- Fahrerin und der Pkw- Fahrer aus der Verbandsgemeinde Altenahr erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Bad Neuenahr verbracht. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens auf ca. 50.000 EUR. Die Unfallstelle war für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren Königsfeld und Schalkenbach waren mit 14 Einsatzkräften vor Ort.



