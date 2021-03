Zu oft ohne Führerschein gefahren, Roller sichergestellt

Da der Roller als Kleinkraftrad einzustufen war, weil die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 45 km/h lag, unterlag das Führen dieses Fahrzeuges der Fahrerlaubnispflicht. Eine solche konnte der Mann jedoch nicht vorlegen. Es stellte sich im Weiteren heraus, dass bereits ein Verfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Polizei anhängig ist. Auch in diesem Fall nutzte der Mann seinen eigenen Roller.

In der aktuellen Kontrollsituation wurde dem Mann gestattet, seinen Roller nach Hause zu schieben, da er sich schon in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnung befand. Der Mann zeigte sich auch einsichtig und sagte zu, nicht mehr fahren zu wollen. Die Beamten schenkten dieser Aussage Glauben und entließen den Mann.

Eine zweite Streifenwagenbesatzung, die zufällig ebenfalls in der Nähe war, stellte aber unmittelbar nach der Kontrollsituation fest, dass der Mann sich erneut und entgegen alle Beteuerungen auf seinen Roller setzte und weiterfuhr.

Die Folge war ein weiteres Verfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie die Sicherstellung des Rollers, da der Mann jedwede Einsichtsfähigkeit vermissen ließ. Der Roller bleibt nun vorbehaltlich einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung so lange sichergestellt, bis die Gefahr eines weiteren Fahrens ohne Fahrerlaubnis ausgeräumt werden kann. Die Kosten für die Sicherstellung und Verwahrung des Rollers muss der Tatverdächtige tragen.



