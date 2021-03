Zigarettendiebstahl aus Supermarkt

In der Nacht zu Mittwoch, 24.03.2021, löste um 02.40 Uhr in einem Supermarkt in Kaisersesch in der Koblenzer Straße die Alarmanlage aus.

Beim Eintreffen der Polizeifahrzeuge hatten die unbekannten Täter mit dem Diebesgut bereits ihre Flucht angetreten.

Den Tätern ist es gelungen, nach Einsatz eines Hebelwerkzeuges über einen Nebeneingang in den Markt zu gelangen und dort zielgerichtet Zigaretten aus den Vitrinen zu entnehmen.

Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr in Kaisersesch bitte an die Polizei in Cochem, Tel. 02671/984-0 oder pi.cochem@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671/984-0

www.polizei.rlp.de/pi.cochem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell