11.2020) entwendeten unbekannte Täter in der Bäderstraße, in Höhe des Minigolfplatzes, gewaltsam einen Zigarettenautomat. Einer Streifenbesatzung stellte gegen 03.30 Uhr auf der Fahrbahn frische Schleif- und Kratzspuren fest. Offensichtlich wurde der Automat unter Zuhilfenahme eines Fahrzeuges aus der Bodenverankerung gerissen. Im Verlauf der Bäder- und der Burggrafenstraße wurde zudem am Fahrbahnrand mehrere Werkzeugteile und Kisten aufgefunden. Später meldete eine Handwerkerfirma aus Bad Bodendorf den Diebstahl von zwei Firmentransporter. Es stellte sich schließlich heraus, dass die Werkzeugteile und Kisten sich zuvor in den entwendeten Firmentransporter befanden. Einer der Firmentransporter wurde später im Stadtbereich aufgefunden. Ein Tatzusammenhang wird angenommen. Die Ermittlungen dauern an.



