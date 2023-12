Mendig

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mendig – Fallerstraße

Im Zeitraum vom 06.11.2023, gegen 18:00 Uhr, bis zum 07.11.2023, gegen 12:15 Uhr, wurde ein schwarzer Kia, welcher in der Fallerstraße in Mendig in Fahrtrichtung der Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand parkte von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt.