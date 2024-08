Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B257

Anzeige

Die geschädigten Fahrzeugführer, ein PKW und ein Motorrad, befuhren hintereinander die B257 aus Altenahr kommend in Fahrtrichtung Kalenborn. Im Bereich einer Kurve kam ihnen ein orangener PKW entgegen, welcher die Kurve schnitt und zeitweise auf der Fahrbahn der beiden Geschädigten fuhr.

Der Führer des PKW musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden. Der dahinter befindliche Motorradfahrer fuhr infolge des Bremsmanövers auf den vor ihm fahrendem PKW auf. Der unbekannte Fahrer des orangenen PKW setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Altenahr fort.

Den flüchtigen PKW können sie als orangenfarbenen, sportlichen Wagen mit verschiedenen Tuningteilen, wie Spoiler und Aufklebern beschreiben.

Zeugen, die Angaben zur Person oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler in Verbindung zu setzen.



