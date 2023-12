Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Parkplatz

Am 04.12.2023 ereignete sich im Zeitraum von 09:55 Uhr bis 10:18 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Heerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Die Geschädigte stellte ihren PKW Seat Arona ordnungsgemäß in einer Parktasche gegenüber des Haupteinganges ab. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten, wodurch an diesem ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-974-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell