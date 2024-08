Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 17.08.2024, gegen 13:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B 258 und der L10 (Höhe Kirmutscheid) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch den fehlerhaften Abbiegevorgang eines Lkw-Gespannes, aus Fahrtrichtung Nürburgring kommend in Fahrtrichtung Hoffeld, musste ein wartepflichtiger Pkw ausweichen. Hierdurch wurde ein weiterer und zugleich nachfolgender Pkw beschädigt. Das Lkw-Gespann entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall und insbesondere zu dem flüchtigen Lkw-Gespann machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen.



