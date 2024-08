Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Parkhaus a. Wimbachstraße – Am 07.08.2024 zwischen 12:00 – 13:30 Uhr kam es in dem Parkhaus an der Wimbachstraße in Adenau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Adenau (ots).



Parkhaus a.d. Wimbachstraße – Am 07.08.2024 zwischen 12:00 – 13:30 Uhr kam es in dem Parkhaus an der Wimbachstraße in Adenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallbeteiligte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen weißen Mitsubishi Kleinwagen. An diesem entstand erheblicher Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau unter 02691-9250 oder unter piadenau@polizei.rlp.de zu melden.



