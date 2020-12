Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 13:50 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 10.11.2020, im Zeitraum zwischen 07.20 bis 11.20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Breslaustraße in Mayen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten PKW. An dem geparkten PKW entstand leichter Sachschaden. Der Fahrzeugführer oder Zeugen, welchen Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.



