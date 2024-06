Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Polcher Straße in Mayen

Am 03.06.2024 kam es zwischen 17:00 – 17:35 Uhr in Mayen im Bereich der Polcher Straße auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des dortigen Rewe-Markts zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mussten mehrere Pkw in diesem Bereich warten. Der Motorradfahrer überholte die wartenden Fahrzeuge links und übersah den offenbar vom Parkplatz des Rewe-Markts in die Polcher Straße einfahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw.

In diesem Zusammen werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zum Unfallhergang und zum unfallbeteiligten Fahrzeug machen?

Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Mayen, Tel. 02651-8010.



