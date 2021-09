Mayen, Gerberstraße

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht

Am Donnerstag, 30.09.2021, zwischen 14.40 und 14.45 Uhr, wurde auf einem Kundenparkplatz der ortsansässigen Bank in der Gerberstraße in Mayen, ein geparkter PKW (grauer Kia), vermutlich beim Ein-/Ausparken, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.