Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall aufgrund von Glatteis

Am 18.01.2021, kurz vor 6 Uhr morgens ereignete sich im Kreuzungsbereich der Wittbende/Uferstraße in Mayen ein Verkehrsunfall aufgrund von Glatteis.





Ein Fahrzeug befuhr die Bürresheimer Straße in Fahrtrichtung Uferstraße. Das andere unfallbeteiligte Fahrzeug befuhr die Kreuzung aus der Wittbende kommend in Fahrtrichtung Uferstraße. Im Kreuzungsbereich musste das Fahrzeug aus Fahrtrichtung Bürresheimer Straße dem anderen Fahrzeug ausweichen und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW in der Uferstraße.



Am Unfallort sprach ein Passant mit den Unfallbeteiligten. Dieser wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



Auch weitere Zeugen die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell