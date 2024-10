Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Anzeige



Hierbei überholte der Fahrzeugführer eines schwarzen PKWs aus Oberlützingen kommend mehrere Fahrzeuge in einem Kurvenbereich, der nicht einsehbar war. Auf Grund von Gegenverkehr musste dieser dann nach rechts ausweichen und kollidierte in der Folge mit einem anderen PKW. Dies konnte durch mehrere Zeugen so beobachtet werden.



Die Polizei sucht den/die Fahrzeugführer/in, die mit ihrem Fahrzeug die Landstraße aus Niederlützingen kommend in Richtung Oberlützingen befuhr.

Sollten Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben und weitere Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug / -führer machen können oder sind sie der Fahrzeugführer, setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Remagen in Verbindung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0

E-Mail: PIRemagen@Polizei.RLP.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell