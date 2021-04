Zeugenaufruf nach Unfallflucht zwischen Lutzerath und Strotzbüsch

Dabei muss am PKW erheblicher Schaden entstanden sein. Zudem entstand Sachschaden an der Schutzplanke. Die Straße wurde durch austretende Betriebsmittel und aufgewirbelte Steine nicht unerheblich verschmutzt. Nach Aussage von Zeugen wurde der PKW noch vor Eintreffen der Polizei vor Ort aufgeladen und von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei erbittet Hinweise zu dem genannten Vorfall, insbesondere zum Kennzeichen des verunfallten PKW.



Hinweise an die Polizei Cochem unter 02671-9840



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell