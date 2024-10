Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Spielgeräten

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Gering, Spielplatz Gartenstraße (ots) – Am Kinderspielplatz in der Gartenstraße in Gering kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Spielgeräten.