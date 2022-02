Zeugen nach versuchtem Raub in Buslinie Cochem/Ulmen gesucht

Am Freitag, dem 18.02.22, kam es in der Zeit von 12.00 bis 13.10 im Linienbus 700 von Cochem nach Ulmen und später am Bahnhof in Ulmen zu einem versuchten Raub bzw.

einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein junges Paar forderte von einem Schüler während der Busfahrt dessen Sonnenbrille. Diese war ein Utensil seiner Verkleidung bei einer Karnevalsfeier. Der Forderung verlieh die junge Frau durch massive Drohungen und auch den Einsatz eines Messers Nachdruck. Nachdem der 14 jährige Junge in einem Eifelort ausgestiegen war ohne ihr seine Brille zu geben, wandte sich die junge Frau einem 13jährigen Mädchen zu, das dem Junge hatte helfen wollen.

Die junge Frau zerschnitt dabei auch die Hose des Mädchens.

Am Bahnhof in Ulmen setzte sie ihr Tun fort und forderte von dem Mädchen ihr Handy herauszugeben, was das Mädchen aber nicht tat.

Anschließend wollte die Täterin dem Mädchen den Turnbeutel entreißen. Das Mädchen konnte sich schließlich am Bahnhof in Ulmen zu einem Autofahrer ins Auto flüchten, der dort Mittagspause machte und von dort ihre Mutter verständigen.

Wer in diesem Fall Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Cochem zu melden unter der Telefonnummer 02671 9840 zu melden. Auch wird der Autofahrer als Zeuge gesucht.



