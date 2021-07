Archivierter Artikel vom 31.05.2021, 23:40 Uhr

Burgbrohl

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 30.05.2021 ereignete sich im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Erlenstraße in Burgbrohl eine Verkehrsunfallflucht.