Cochem

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am gestrigen Donnerstag, 12.09.24, gegen 13:00 Uhr, wurde auf dem REWE- Parkplatz in Cochem- Cond der Frontscheinwerfer an einem Wohnmobil aus- gebaut und entwendet.