Zeugen gesucht – Verletzte Person in Linienbus

Im Rahmen eines Unfallgeschehens, welches sich bereits am 09.11.2020 innerhalb eines Linienbusses in Bad Breisig ereignete, werden aufgrund nachträglicher Ermittlungen mögliche Zeugen des Vorfalls gesucht.



Am 09.11.2020 gegen 14:15 Uhr befuhr die Linie 800 innerhalb der Ortslage Bad Breisig die Zehnerstraße (B9) in Fahrtrichtung Bonn. Wohlmöglich infolge eines Fahrmanövers des Busses, stürzte ein weiblicher Fahrgast und zog sich hierbei innere Verletzungen zu. Da zum Unfallzeitpunkt, bei dem weder Rettungsdienst noch Polizei verständigt wurden, weitere Fahrgäste im Bus anwesend waren, werden mögliche Zeugen gebeten sich bei der Polizei Remagen (Tel. 02642-93820) zu melden.



