Zeugen gesucht – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Sinzig

Am Sonntag, 22.09.2024 gegen 06:52 Uhr, wurde der Polizei Remagen ein Verkehrsunfall im Bereich der Judengasse / Koblenzer Straße in Sinzig gemeldet.

Hierbei wurde durch einen PKW augenscheinlich mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt, die Fahrzeuginsassen flüchteten anschließend fußläufig.



Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, umfangreichen Ermittlungen sowie Zeugenhinweisen konnten zwei verdächtige Personen, hierunter auch die mutmaßliche Fahrzeugführerin, angetroffen werden. Hierbei ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Alkohol- / Betäubungsmittelkonsum. Zudem war die 30-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es erfolgte eine Blutentnahme sowie die Einleitung mehrerer Strafverfahren.



Aufgrund von Zeugenaussagen haben möglicherweise weitere Personen, insbesondere Anwohner, im Bereich der Judengasse / Koblenzer Straße den Unfallhergang und – / oder Personen in diesem Zusammenhang beobachtet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Remagen in Verbindung zu setzen (Tel. 02642-93820).



