Am Mittwoch, 22. September 2021, gegen 03:10 Uhr zerschlugen ein oder mehrere unbekannte Täter die ca. 2m x 2m große Fensterscheibe einer Spielothek in Kaisersesch.

Sie gelangten so ins Innere und hebelten mindestens einen Spielautomaten auf. Die Höhe der Beute ist derzeit unbekannt.

