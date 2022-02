Mayen

Wohnungseinbrüche in Ochtendung und Tür am 14.02.2022 – Zeugen gesucht

Am vergangenen Montag, 14.02.2022, ereigneten sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr zwei Wohnungseinbrüche in den Ortschaften 56299 Ochtendung, Mohlenweg, und in 56743 Thür, Keltenweg.