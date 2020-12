Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 11:50 Uhr

Die Täter hebelten eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so in das Wohnhaus. Hier wurden die einzelnen Räume durchsucht, es wurde Bargeld und Schmuck entwendet.



Zu einem weiteren Wohnungseinbruchdiebstahl kam es am Donnerstag, den 19.11.2020 in der Denntalstraße in Ahrbrück. Hier nutzten die Täter die Abwesenheit der Hausbewohner im Zeitraum von 10.15 Uhr bis 20.15 Uhr aus und versuchten zunächst ebenfalls, die Terrassentür aufzuhebeln. Da dies misslang, wurde ein danebenliegendes Fenster an der Rückseite des Hauses aufgehebelt. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck gestohlen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist noch unklar.



Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im jeweiligen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?



