Wohnungseinbruchsdiebstahl in Kürrenberg

Im Zeitraum von Montag, den 14.10.2024, 20:30 Uhr, bis Mittwoch, den 16.10.2024, 10:30 Uhr, kam es in Mayen, OT Kürrenberg, in der Straße „Zum Eichenhügel“ zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Sollten im o.a. Zeitraum oder zuvor Auffälligkeiten festgestellt worden sein, welche zur Aufklärung der Straftat beitragen könnten, so wird um Informationsmitteilung an die Kriminalpolizei in Mayen, Tel.: 02651-801-0 erbeten.



