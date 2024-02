Wohnungseinbruchdiebstahl – Komplettentwendung Porsche 911

Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 12.02.2024, 22:30 Uhr auf den 13.02.2024, 07:15 Uhr über die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus in Kempenich ein.

Symbolbild Foto: dpa

Aus dem Anwesen wurden zwei Fahrzeugschlüssel zu den Fahrzeugen Mercedes Benz C220, sowie Porsche 911 Carrera S entwendet. In der Folge wurde der Mercedes Benz, welcher vor der Garage stand wenige Meter vom Tatort entfernt abgestellt, um den in der Garage geparkten grauen Porsche komplett zu entwenden. Das geschädigte Ehepaar befand sich zur Tatzeit im Haus und schlief. Die Tat wurde erst am Morgen festgestellt. Außerdem entwendet wurden zwei schwarze Handtaschen der Marken Louis Vuitton und Bogner, das Portemonnaie der Geschädigten sowie eine schwarze Halskette mit Brillant.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich kurzfristig Hinweise auf den Standort des Fahrzeuges in Bornheim (Nordrhein-Westfalen), welche jedoch nicht zum Auffinden des PKW führten.



Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und den bislang unbekannten Tätern geben können, oder sonstige auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Mayen (Tel. 02651/801-0, E-Mail: kimayen@polizei.rlp.de) zu melden.



