Boos

Wohnungseinbruchdiebstahl in Boos – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

In der Nacht von Donnerstag, den 01.08.2024, auf Freitag, den 02.08.2024 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Boos.