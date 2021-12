Mayen

Wohnungseinbruch in Mayen-Kürrenberg am 01.12.2021 – Zeugen gesucht

Am 01.12.2021 nutzten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 15:15 Uhr bis 15:50 Uhr die kurzfristige Abwesenheit der Wohnungseigentümerin in der Sonnenstraße in Mayen-Kürrenberg aus, um über ein Fenster in die im Erdgeschoss befindliche Wohnung einzubrechen.